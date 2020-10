Grande Fratello Vip, eliminata Guenda: ecco i nominati della quattordicesima puntata

Ieri sera, 30 ottobre, è andata in onda la quattordicesima puntata del "Grande Fratello Vip", il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Anche questa volta non sono mancati sorprese e colpi di scena. Ma vediamo quali concorrenti sono stati eliminati e chi è andato in nomination.

Nella puntata di ieri sera del "Grande Fratello Vip", i concorrenti che sono stati nominati sono Francesco Oppini, Massimiliano Morra e - ancora una volta - Maria Teresa Ruta. Durante la serata, poi, c'è stata l'eliminazione di Guenda Goria che si è portata dietro una serie di critiche da parte degli utenti del web.

La serata è partita con uno scontro tra Tommaso e Patrizia, che se ne sono dette di tutti i colori. "E' un ragazzino, certe cose non le sopporto ma gli voglio bene. Non l'ho ancora menato", chiarisce la contessa. Intanto Elisabetta Gregoraci riceve una tenerissima lettera dalla sorella. "Io e Marzia siamo cresciute insieme, è la mia fortuna", ammette lei. Per la showgirl anche un video dei suoi nipotini che la fa sciogliere in lacrime: "Perché non me li porti qui?".

Guenda ha dovuto "sfidarsi" con con Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli e Maria Teresa Ruta. Purtroppo, però, è stata lei la meno votata e quindi l'ultima eliminata dal reality.

© Riproduzione riservata