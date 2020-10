Kim Kardashian compie 40 anni e il marito le regala un ologramma del padre morto

Kanye West ha fatto un regalo insolito alla moglie Kim Kardashian. Per il quarantesimo compleanno di Kim, il rapper le ha regalato un ologramma del padre.

"Sono entusiasta che tu stia seguendo le mie orme come avvocato e orgoglioso per la grande mamma che sei diventata". Sono queste le parole di Robert Kardashian, il padre delle influencer deceduto nel 2003, nel video regalato a Kim e postato da lei su Twitter.

Per l'ologramma è stato fatto un lavoro meticoloso di ricerca. Mixando vecchi video del padre e audio.

Durante una festa di compleanno in un'isola privata, Kanye ha portato Kim, Kris, Khloe e Kourtney in una stanza buia e ha mostrato le immagini del padre. Le sorelle Kardashian si sono emozionate tanto che hanno chiesto di poter stare da sole per vedere e rivedere le immagini.

For my birthday, Kanye got me the most thoughtful gift of a lifetime. A special surprise from heaven. A hologram of my dad. ✨? It is so lifelike! We watched it over and over, filled with emotion. pic.twitter.com/jD6pHo17KC

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 29, 2020