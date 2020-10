Coronavirus, Carlo Conti positivo: "Sono frastornato, ho piccoli dolori"

"Non potevo mancare, da tanti anni sono ambasciatore Airc con Antonella Clerici". Carlo Conti, che ieri sul suo profilo Instagram ha svelato di essere positivo al coronavirus, si è collegato dalla sua casa alla conferenza stampa di presentazione de 'I giorni della ricerca' la campagna di sensibilizzazione, informazione e raccolta fondi Rai/Airc in onda sui canali Rai (tv, web e radio) dal primo all’8 novembre.

"In questa fase sono frastornato, ho fatto il tampone come sempre martedì ed è arrivata la diagnosi di positività - ha raccontato - sono sempre abituato a correre e quando arriva una notizia del genere ti rendi conto che la salute è l’elemento più importante; ho leggeri doloretti, ho cominciato la terapia e spero che questi dieci giorni passino velocemente".

Oggi, ha aggiunto, si capirà attraverso le prove tecniche se con il collegamento da casa riuscirà ad esserci nella puntata di domani di 'Tale e quale show', "ma farò sicuramente di tutto per esserci nella prossima, soprattutto per Airc". "Quando ero bambino - ha spiegato - non si osava neanche pronunciare la parola cancro, si diceva 'un male brutto', c'era un certo pudore verso il termine, adesso lo diciamo tranquillamente perchè sappiamo che si può sconfiggere".

Conti ha invitato "chi può" a dare un segnale importante: "Sono convinto che anche le categorie più colpite, dai ristoratori ai baristi non avranno difficoltà a dare la loro offerta chiamando il 45521, invito invece chi ha più disponibilità a chiamare il numero dedicato alle carte di credito, 800112244", ha aggiunto.

