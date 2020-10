Ermal Meta annuncia un nuovo video in arrivo, il post su Instagram

Ermal Meta annuncia l'arrivo di un nuovo video e lo fa con un post sul suo profilo Instagram. L'artista solitamente utilizza i social per condividere notizie e progetti, ecco che arriva con un'altra novità: un nuovo videoclip.

Negli ultimi anni Ermal Meta si è affermato come uno degli artisti più popolari nell'Olimpo della musica italiana. Giovane e talentuoso, il cantante, classe 1981, ha conquistato il pubblico grazie alla cura dei dettagli e all'attenzione che mette nella scrittura e negli arrangiamenti che propone.

Ermal Meta, nella sua carriera, ha già accumulato un buon numero di successi. Medaglia di bronzo al sessantesimo Festival di Sanremo, per un pelo sul podio nella sezione Campioni l'anno successivo e finalmente nel 2018 il trionfo con il brano "Non mi avete fatto niente" in collaborazione con Fabrizio Moro.

Il giovane artista, molto seguito dai fan sui social, ha catturato la loro attenzione con uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram che conta più di mezzo milione di follower.

Ermal ha annunciato un nuovo videoclip senza aggiungere altri dettagli. Il post ha subito fatto il pieno di consensi tanto da contare al momento più di 20.000 like e numerosi messaggi di affetto.

#nuovovideo #inarrivo

