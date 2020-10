A "Dalla parte degli animali" i cani calciatori e i quattrozampe di Donatella Rettore

I cani-calciatori campioni di Treibball, gli amici a quattrozampe di una signora della musica come Donatella Rettore, tanti cani e gatti da adottare e due caviette in cerca di nuova sistemazione.

Questo ed altro nella quinta puntata di “Dalla parte degli animali”, la trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, che va in onda il lunedì, alle ore 15,30 su Rete 4, e - in replica - la domenica alle 11 sempre su Rete 4 e alle 14,15 su La 5: l’unica trasmissione che trova casa agli animali abbandonati ed è sempre e comunque, con i suoi servizi d’attualità e le rubriche speciali, “dalla loro parte”.

“Dalla parte degli animali” usa un mezzo di grande potenza e pervasività come la televisione, per promuovere le adozioni, combattere la triste piaga del randagismo e diffondere tra gli italiani la cultura del possesso responsabile. Protagonisti sono gli animali ospiti dei rifugi, che grazie alla pubblicità sul piccolo schermo hanno più possibilità di ritrovare il calore di una casa e l’amore di una famiglia. Tra le adozioni proposte nella quinta puntata, ci sono due teneri cuccioli dalla Toscana un Amstaff di 9 anni dall’Abruzzo e due cavie, Piero e Teo, in cerca di nuovi amici.

Un simpatico servizio è dedicato al Pet carpet film festival di Roma, dove le vere star sono gli animali e diversi vip regalano la loro testimonianza. Speciale anche la rubrica “Ho salvato un amico”: questa volta gli eroi sono in divisa. Ospiti d’onore i campioni di Treibball, una disciplina cinofila nata in Germania per rafforzare le attitudini positive del cane: consiste nel far rotolare una palla secondo regole e percorsi stabiliti fino a una porta. Una specie di calcio per cani, come dimostreranno i quattrozampe che lo praticano, introdotti da Tathiana Beltrami, presidente dell’Associazione italiana Treibball.

"Amico famoso" della quinta puntata è una signora della musica, Donatella Rettore, che ci presenterà i suoi cani Orso, Lupo e Collins. Oltre ad essere simpaticissimi, sono anche campioni di agility.

Lucky, mascotte della trasmissione, avrà sempre molto da fare. Responsabile dei social network, introduce anche un “tg di notizie dal mondo” sugli animali e, in ogni puntata, il “profilo” di un animale (nella quinta tocca alla tartaruga). E poi i consigli della nutrizionista e tante belle sorprese.

“Dalla parte degli animali” è un programma a cura di Carlo Gorla, per la regia di Fabio Villoresi, realizzato in collaborazione con la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (LEIDAA).

© Riproduzione riservata