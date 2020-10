Ambienti di lavoro sani e sicuri in tempo di pandemia, le indicazioni della Prefettura

Nell’ambito delle iniziative correlate alla settimana per la sicurezza e la salute sul lavoro 2020 e alla campagna Eu-Osha “Ambienti di lavoro sani e sicuri”, in sinergia e collaborazione con la Direzione territoriale Inail Palermo-Trapani, la Prefettura ha elaborato un apposito documento, che mira alla diffusione di una qualificata informazione in merito.

Si propongono infatti strumenti pratici di immediata utilità sui luoghi di lavoro, attraverso una ricognizione delle più significative indicazioni operative vigenti per ridurre la diffusione del contagio da Sars-Cov- 2 nonché il riepilogo degli esiti delle attività di controllo che vengono svolte in ambito provinciale con il coordinamento della Prefettura.

Nell’attuale congiuntura epidemiologica, in particolare, la complessità della gestione dell’emergenza ha, infatti, evidenziato l’importanza di un approccio multilivello capace di incidere in forma preventiva, con consapevolezza del rischio e adeguatezza della risposta per fronteggiarlo anche attraverso l’impiego di meccanismi di autoprotezione.

L’appuntamento della Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, che si svolge la 43esima settimana di ogni anno, rappresenta il punto culminante di ogni campagna annuale «Ambienti di lavoro sani e scuri», in seno alla quale si collocano molteplici iniziative di sensibilizzazione realizzati in tutta l’UE e non solo.

Ciascuna settimana europea, organizzata dall’EU-OSHA, mira a sensibilizzare in merito all’importanza di una gestione attiva e partecipativa della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

La campagna 2020–2022 è dedicata alla prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici (DMS) lavoro-correlati, che in Europa continuano a essere uno dei problemi di salute lavoro-correlati più ricorrenti.

© Riproduzione riservata