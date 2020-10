"Ballando con le stelle", eliminati Antonio Catalani e Lina Sastri: ecco come è andata

Doppia eliminazione a "Ballando con le stelle", il programma condotto da Milly Carlucci su Rai1. Sabato 17 ottobre, sono state le coppie composte da Antonio Catalani e Tove Villfor e Lina Sastri e Simone Di Pasquale ad uscire dalla gara di ballo.

Sastri e Catalani eliminati a Ballando con le Stelle, le foto della serata Milly Carlucci ballerina per una notte Lina Sastri allo spareggio Lina Sastri allo spareggio Gli eliminati possono tornare in gioco con il ripescaggio La Isoardi non convince L’esibizione della Celentano La giuria è stata severa con lei, tesoretto di soli 29 punti Tullio Solenghi conquista tutti La quinta puntata di Ballando con le Stelle Il tango della Mussolini ha incantato la giuria

Al termine della scorsa puntata erano stati rimandati allo spareggio di eliminazione Costantino della Gherardesca – Sara Di Vaira e Antonio Catalani – Tove Villfor. Durante la settimana però la produzione ha deciso di sospendere lo spareggio per sospetti brogli informatici. La società Datalytics, incaricata dalla Rai di monitorare il voto raccogliendo le votazioni dagli account ufficiali del programma, ha fatto sapere che "le votazioni arrivate a favore della coppia Catalani/Villfor sono per circa l’80 per cento provenienti da Paesi esteri e da altri continenti e che la maggior parte di questi voti sono arrivati simultaneamente in orari determinati e spesso nelle ore notturne". Le due coppie si sono esibite di nuovo e una task force ha controllato tutti i voti arrivati e ha decretato la vittoria di Costantino della Gherardesca e Sara di Vaira e l'eliminazione di Antonio Catalani e Tove Villfor.

La ballerina per una notte è stata Milly Carlucci e ha portato a casa un tesoretto di soli 29 punti che sono stati suddivisi (14 punti a una coppia e 15 all'altra) tra Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina e Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Lo spareggio finale è avvenuto tra le coppie composte da Vittoria Schisano e Marco De Angelis e poi Lina Sastri e Simone Di Pasquale. Hanno avuto la meglio Vittoria Schisano e Marco De Angelis. Eliminati Lina Sastri e Simone Di Pasquale.

Ecco la classifica della quinta puntata di Ballando con le Stelle 2020:

1. Mussolini – 65 punti

2. Scardina – 60 punti

3. Isoardi – 55 punti

4. Conticini – 46 punti

5. Rocca – 44 punti

6. Celentano – 44 punti

7. Solenghi – 43 punti

8. Schisano – 30 punti

9. Sastri – 30 punti

10. Costantino – 28 punti

