Grande Fratello Vip, nomination a 5 nella decima puntata: ecco chi è a rischio

È andato in onda il decimo appuntamento con il “Grande Fratello Vip”, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Questa volta la nomination è a cinque con Guenda, Andrea, Maria Teresa e Matilde,la meno votata al televoto.

Matilde e Maria Teresa si sono confrontate animatamente ma non hanno trovato un punto di accordo. Pace fatta invece tra Francesco e Tommaso. Signorini, d'altra parte, annuncia sin da subito la situazione che si è venuta a creare all'interno della casa, con due gruppi che sembra non trovino un punto di incontro.

Si parte con la clip sui giorni nel Cucurio, che mostra una ritrovata sintonia tra Adua e Morra, dopo le incomprensioni delle scorse settimane. Elisabetta, dopo il Cucurio e la lontananza da Pretelli, riesce a recuperare il rapporto e tra i due c'è anche un bacio.

La serata entra poi subito nel vivo con la spaccatura tra Matilde e Maria Teresa, che ultimamente, come mostrano i fatti, sono arrivate ai ferri corti. Dalle litigate all'accusa di Maria Teresa secondo cui Matilde le avrebbe proposto di continuare a litigare perché al pubblico piace. Le discussioni continuano poi in studio.

Sarà invece il confessionale ad aprire gli occhi a Guenda sul suo atteggiamento. Guenda infatti tende ad isolarsi sempre di più dal gruppo e questo l'ha inevitabilmente portata a molte nomination. Intanto tra Stefania Orlandi e Matilde Brandi si insinua una spaccatura. La coppia sembrava praticamente indistruttibile, invece il rapporto si incrinato perché Stefania non ha difeso Matilde di fronte a certe accuse portate da Maria Teresa. Anche l'amicizia tra Oppini e Zorzi si incrina sempre di più.

Il momento più forte della serata è arrivato con Adua, che chiamata in disparte, ha parlato per la prima volta di uno stupro subito quando aveva 12 anni.

Al momento del verdetto, il pubblico decide: la vip salva è Guenda. La Brandi dice di essere felice perché può tornare a casa ma in realtà questo voto non prevedeva eliminazione: lei sarà la prima nominata per la prossima puntata.

Ci sono 5 immuni in questa tornata, scelti dagli stessi concorrenti. Sono Enock, Dayane, Elisabetta e Pierpaolo. Ci sarebbe anche Matilde ma lei andrà comunque in nomination come meno votata al televoto di stasera. Infine Signorini annuncia l'ingresso di un nuovo vippone, sui 45 anni, single. Chi sarà?

