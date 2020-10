John Travolta ricorda la moglie Kelly Preston con una foto: "Buon compleanno tesoro"

John Travolta dedica un ricordo commovente alla moglie Kelly Preston, nel giorno in cui lei avrebbe compiuto 58 anni. Kelly è scomparsa tre mesi fa a causa di un cancro al seno. L'attore ha pubblicato sui social due foto una del suo matrimonio e una di quello dei suoi genitori: "Buon compleanno tesoro! Ho trovato questa foto del matrimonio di mia madre e di mio padre. È stato bello vedere la nostra accanto alla loro. Tutto il mio amore, John", ha scritto nella didascalia.

John e Kelly si erano conosciuti sul set del film "Gli esperti americani" nel 1987 e si erano sposati nel 1991. Anche a distanza di un mese dalla scomparsa, Travolta aveva ricordato la moglie con un video in cui ballava con la figlia. "In memoria di mamma, Una delle cose preferite di Kelly era ballare con me", aveva scritto.

Kelly Preston avrebbe compiuto 58 anni il 13 ottobre 2020, la malattia però l'ha portata via prematuramente tre mesi prima del suo compleanno. Era stato proprio Travolta a darne notizia tramite i suoi canali social e da quel momento ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro per dedicare gran parte del suo tempo ai figli Ella e Benjamin.

