È morto Izumi Matsumoto, il mangaka autore di "È quasi magia Johnny"

Il mondo dei manga dice addio a Izumi Matsumoto, autore, tra le altre cose di "È quasi magia Johnny". Il famoso mangaka era malato da tempo ed è morto a soli 61 anni.

Il vero nome di Matsumoto era Kazuya Terashima. La sua morte risale al 6 ottobre ma la notizia è stata diffusa solamente nelle ultime ore. Quasi un anno fa, a novembre, il mangaka aveva annunciato sul suo blog su Comic-On di essere affetto dalla stenosi spinale, un anomalo restringimento del canale spinale che può verificarsi in una delle regioni della colonna vertebrale.

Gran parte della sua fama viene proprio da "Kimagure Orange Road" (La capricciosa via delle arance). Il manga, pubblicato tra il 1984 e il 1987 , è diventato celebre in Italia prima con l'anime rititolato "È quasi magia Johnny" e poi con il fumetto pubblicato negli anni 90 con il titolo originale.

"Kimagure Orange Road" è la storia di Kyosuke (Johnny), un ragazzo dotato di poteri paranormali che si trova in mezzo tra l'amore per Madoka (Sabrina) e quello per Hikaru (Tinetta), in un triangolo che tra incomprensioni ed equivoci, scatena una serie di situazioni divertenti.

In Italia la prima trasmissione televisiva nel 1989 subì numerosi tagli e censure per via di scene scabrose e piccanti. Nonostante ciò il successo della serie fu enorme.

