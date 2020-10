"Ballando con le stelle", nessun eliminato nella quarta puntata: ecco come è andata

Nessun eliminato nella quarta puntata di Ballando con le Stelle 2020. Le due coppie che si giocano il passaggio alla quinta puntata sono formate da Antonio Catalani - Tove Villfor e Costantino Della Gherardesca – Sara Di Vaira.

Il verdetto sembra già scritto non certo per il modo di ballare che premierebbe la prima coppia che si esibisce con una bella bachata, ma per i social che in tutte queste puntate hanno sempre premiato Della Gherardesca.

La conduttrice Milly Carlucci nel momento del verdetto finale, a sorpresa e tra lo stupore dei concorrenti, rinvia l’esito del televoto alla puntata di sabato 17 ottobre.

La classifica della quarta puntata aveva visto Elisa Isoardi e Raimondo Todaro al primo posto con cinquanta punti. Secondi Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina, terzi a pari merito Gilles Rocca, Paolo Conticini e Rosalinda Celentano coi rispettivi partner (40 punti). Sesto piazzamento per Lina Sastri, Vittoria, Tullio Solenghi a pari merito al settimo posto. Nona Alessandra Mussolini, decimo Catalani, undicesimo Costantino. Il "tesoretto" dei ballerini per una notte, Mihajlovic e sua moglie, va alla Mussolini (25 punti) e a Tullio Solenghi (altri 25).

