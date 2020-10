Grande Fratello Vip: Myriam, Stefania e Maria Teresa in nomination nell'ottava puntata

Sono Myriam, Stefania e Maria Teresa ad andare in nomination al termine dell'ottava puntata del "Grande Fratello Vip", in onda il lunedì e il venerdì sera su Canale 5. Tante sorprese hanno accompagnato questo nuovo appuntamento con il reality più conosciuto, condotto da Alfonso Signorini.

Partiamo da Adua e Massimiliano. Il confronto tra l'attrice e Tommaso sulla presunta omosessualità di Massimiliano Motta è stata al centro delle ultime dirette. Ieri sera Signorini ha chiesto ad Adua e Massimiliano di rispondere ad alcune domande per fare chiarezza sulla situazione. Morra confessa che Adua sa che lui non è gay e lei replica che non sono stati mai insieme. La discussione si conclude con l'attrice che ammette di aver avuto una sensazione sull'omosessualità dell'ex fidanzato.

Elisabetta Gregoraci negli ultimi giorni si è mostrata più fredda nei confronti di Pierpaolo. Signorini ha fatto notare questa situazione e Pierpaolo si è detto dispiaciuto. Elisabetta sottolinea che il loro rapporto è solamente un'amicizia speciale e, provocata da Pupo, nega di avere una storia con un rapper.

La Mystery di questa serata regala una sorpresa a Myriam Catania. Signorini, infatti, le mostra una clip che ripercorre i momenti più importanti della sua vita dall'infanzia al matrimonio poi naufragato con Luca Argentero ai momenti più difficili, l'incidente, il coma, il divorzio e l'arrivo di Quentin e Jacque. Sarà proprio il compagno Quentin ad attenderla in giardino.

E mentre Francesco Oppini si trova al centro della rivalità tra mamma Alba Parietta e papà Franco Oppini, all'interno della casa ne scoppia un'altra: quella tra Matilde Brandi e Maria Teresa, che non se le mandano a dire. Per non parlare dello scontro tra la contessa Patrizia De Blanck e la marchesa D’aragona e questa volta al centro della discussione c'è proprio il titolo nobiliare.

© Riproduzione riservata