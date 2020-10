Da "Non ce n'è Covid" a "Indossate la mascherina", la svolta di Angela Chianello

La svolta di Angela Chianello, divenuta famosa per la frase "Non ce n'è Covid". Sul suo profilo Instagram, infatti ha pubblicato un video in cui afferma che il Covid, invece, c'è.

!Mi potete dire che sono incoerente, ma il Covid c’è" dice nel video Angela Chianello. "Angela da Mondello", soprannominata spesso così per via del luogo in cui si trovava quando è stata intervistata la prima volta, oggi è un'aspirante influencer con 178 mila follower su Instagram.

Il suo profilo ha avuto immediatamente un boom e negli ultimi giorni si è visto anche una cambiamento radicale sulla posizione della signora Angela in merito al Covid.

Il video della svolta, in cui invita ad usare la mascherina, risale alla fine di settembre ma ora è tornato a circorlare. "Pensiamo alla nostra salute e a tutto quanto. Io quella volta, scherzando spontaneamente avevo detto che il Covid non c’è, ma ora siamo messi male. Abbiamo scherzato e riso, anche altri hanno scherzato e nessuno li ha criticato. A me hanno tirato sassi".

