Il siciliano Giuseppe Roccuzzo canta Elisa a X Factor e fa commuovere Emma

Giuseppe Roccuzzo canta Elisa a X Factor e conquista ben 4 "sì" dai giudici. Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika non hanno avuto dubbi sul giovane talento siciliano.

Giuseppe, che di professione fa il cameriere, è di origini siciliane e da alcuni anni si è trasferito al confine con la Svizzera in cerca di fortuna. La sua voce soave e intensa ha conquistato i giudici di X Factor.

Si è presentato alla audizioni visibilmente emozionato. Giuseppe ha scelto di interpretate una cover di Elisa, "Promettimi". Già all'annuncio i giudici avevano mostrato la loro approvazione ma sono bastati pochi secondi della sua esibizione per dimostrare un talento enorme.

Alla fine Emma si è commossa e quasi non riusciva a trovare le parole per commentare la performance di Roccuzzo. I quattro giudici non hanno avuto alcun dubbio e per Giuseppe sono arrivati quattro "sì" e la sua avventura a X Factor adesso procede.

