Sicilia, tariffe fisse fino a 50 euro per i voli da Comiso e Birgi fino a Fiumicino e Linate

Con un prezzo fisso per tutto il periodo dell’anno, dall’1 novembre prossimo i residenti in Sicilia dall’aeroporto di Comiso potranno andare e tornare da Roma Fiumicino con 38,45 euro più iva e da Milano Linate con 50,59 più iva. Mentre, con partenza dall’aeroporto di Trapani, potranno andare e tornare da Ancona, Brindisi, Napoli e Perugia con 35,43 euro più iva e da Parma e Trieste con 45,55 più iva».

Lo afferma il vice ministro dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri, annunciando la continuità territoriale per la Sicilia dagli aeroporti di Birgi e Comiso, per la verità periferici - soprattutto il secondo - rispetto a ai grani centri urbani dell’isola, Catania, Messina e Palermo ma strategici per il turismo. Cancelleri, promette, però, che a queste tariffe «si affiancheranno le tariffe sociali da Catania e Palermo per il resto del paese, che permetteranno ai siciliani di acquistare i biglietti con uno sconto del 40%».

