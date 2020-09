Fiasconaro e Dolce&Gabbana insieme firmano un nuovo "Panettone" per Natale

A pochi mesi dal Natale, la pluri-premiata pasticceria siciliana Fiasconaro e la casa di moda Dolce&Gabbana presentano la nuova creazione dolciaria: il Panettone alle mandorle di Sicilia con vino siciliano perpetuo Vecchio Samperi, una ricetta tradizionale dal sapore unico, che trasporta la mente e il palato in un viaggio emozionale alla scoperta dei sapori dell’isola.

"Stiamo attualmente vivendo in un periodo di non serenità ma in tutte le case del mondo il panettone per Natale deve essere un trionfo e lo sarà, perchè è simbolo della rinascita e della pace", dice il Maestro pasticcere Nicola Fiasconaro, parlando dal quartier generale milanese di Dolce&Gabbana in via Carlo Goldoni, in una cornice di colori iconici del 'carretto' della tradizione siciliana che anche quest’anno regalano ai suoi prodotti un 'packaging' d’eccezione firmato dalla 'maison' d’alta moda.

Unico, gustoso e prelibato: ricoperto di glassa, granella di zucchero e mandorle, l’ultimo prodotto di Fiasconaro presenta un impasto a lievitazione naturale, esaltato da morbida uvetta aromatizzata al vino perpetuo Vecchio Samperi, elisir dal retrogusto agrumato, cardine della tradizione enologica di Marsala. Simbolo della terra del sole, la mandorla siciliana è un prodotto tipico della gastronomia e pasticceria dell’isola e dell’Italia: un ingrediente in cui la croccantezza incontra una dolcezza delicata.

"È il terzo anno di questa sinergia che da vita al catalogo di creazioni dolciarie Fiasconaro vestite magistralmente da Dolce&Gabbana, con i colori della Sicilia agro-alimentare", ha aggiunto Fiasconaro ricordando che l’azienda è totalmente 'made in Sicily', con un indotto che segue la territorialità, ma uno sguardo alla presentazione delle peculiarità regionali al mondo. Risale allo scorso anno, poi interrotto dalla pandemia, l'obiettivo di penetrare nel mercato asiatico, come testimoniato dalla colomba donata da Fiasconaro al presidente cinese Xi Jinping durante la sua visita a Palermo.

I prodotti sono in vendita al Martini Bar di Milano (corso Venezia 15), sul sito Dolce&Gabbana (clicca qui) e in selezionati punti vendita gourmet in Italia e all’estero. Quest’anno in occasione dello speciale Christmas Market, i prodotti saranno in vendita anche presso le boutique Dolce&Gabbana di corso Venezia 7 a Milano e di New Bond Street 53-55 a Londra.

