Kit Harington e Rose Leslie aspettano un figlio, l'annuncio sui social

Kit Harington e Rose Leslie aspettano un figlio. Ad un anno e mezzo dalla fine della serie record "Il Trono di Spade", le due star di Got comunicano la lieta notizia. L'annuncio è arrivato tramite un servizio fotografico che la bella attrice inglese ha fatto per il magazine Make, in cui mostra orgogliosa il pancione.

I due, entrambi 33 anni, si sono sposati in Scozia nel giugno 2018. Kit e Rose si sono conosciuti e innamorati proprio sul set de Il Trono di spade e hanno coronato la loro storia d'amore due anni fa. Jon Snow e la sua Ygritte si sono detti "sì" in un castello scozzese con una cerimonia a tema davanti a tutto il cast della serie tv tra le più premiate della storia.

La coppia, che ha sempre tenuto alla propria privacy, non dava notizie da gennaio, ai tempi dei Golden Globe. Adesso arriva l'annuncio l'erede del Trono di Spade. I due, infatti, aspettano un figlio.

