Festa tra i Reali, il principe Harry compie 36 anni: il primo compleanno lontano da Buckingham Palace

Buon compleanno al principe Harry. Oggi compie 36 anni e per la prima volta lontano da Buckingham Palace e dalla Famiglia reale. Nonostante ciò, sono stati William e Kate i primi a fargli gli auguri, pubblicando sui social una foto in cui i tre corrono su un campo di atletica ed Harry taglia per primo il traguardo.

Un modo, ipotizzano i tabloid, per mettere a tacere chi parla di spaccature e tensioni in seno alla famiglia. Lo scatto, fatto a Londra nel 2017, è accompagnato dalla didascalia: «Auguri di un buon compleanno al principe Harry».

Anche la nonna, la regina Elisabetta II, ha voluto fare i suoi speciali auguri al nipote postando una foto di lei, ad un evento nel 2017, con il giovane che ride a qualche battuta. Mentre il padre, il principe Carlo, ha optato per uno scatto in cui ride con suo figlio agli Invictus Games nel 2014.

Non c'è stato alcun annuncio ufficiale ma è probabile che il principe trascorra la giornata con la moglie Meghan e il figlioletto Archie, nella mega-villa comprata da poco per 14 milioni di dollari a Santa Barbara, nel sud della California. Può festeggiare a cuor leggero visto che, con l’ex attrice americana diventata sua moglie, ha di recente firmato un accordo con Neflix del valore di 150 milioni di dollari.

