Chris Evans pubblica una foto intima sui social e il web impazzisce

Chris Evans infiamma i social con una foto hot pubblicata per sbaglio su Instagram. L'interprete di Capitan America nella saga degli Avengers è stato protagonista di una gaffe molto bollente che ha fatto impazzire il web.

Nelle Stories di Instagram una foto di troppo dall'archivio privato. L'attore ha mandato online dodici immagini tra cui un meme, qualche scatto professionale, un paio di video e un'immagine molto hot, un screenshot da un video privato, girato probabilmente in un momento acceso di passione. Evans ha poi rimosso l'immagine, ma ormai gran parte degli utenti del web l'avevano vista.

Non è chiaro se la foto fosse un selfie o meno. Nonostante l'incertezza, però il rimbalzo è stato immediato. In pochissimo tempo, l'immagine è diventata virale tra commenti, ironia e meme.

Oltre allo scherno, in molti hanno anche preso le difese di Chris Evans, chiedendo rispetto per l’attore e di non far circolare l’immagine, dal momento che la condivisione è evidentemente avvenuta per sbaglio.

