Angela Chianello ospite della prima puntata di "Live - Non è la d'Urso"

Angela Chianello di Mondello, famosa per la frase "non ce n'è Coviddi", tra gli ospiti della prima puntata di "Live - Non è la d'Urso".

Il format di canale 5, condotto da Barbara d'Urso, andrà nuovamente in onda da domenica 13 settembre 2020 in prima serata.

Dopo l'apertura del canale Instagram con un boom di follower in poche ore, la signora Angela torna in tv e lo fa proprio nel salotto di Barbara d'Urso, dove cominciò la sua popolarità.

Insieme alla signora Chianello, anche tanti ospiti tra cui Fabrizio Corona, che torna in tv a un anno e mezzo dall'ultimo arresto. In studio ci sarà anche Gina Lollobrigida, pronta a raccontare la sua verità insieme ad Andrea Piazzolla, il discusso assistente personale da anni accanto alla diva. Nel salotto di canale 5, per la prima puntata, ci sarà anche, Nicoletta Mantovani, vedova del grande tenore Luciano Pavarotti, che farà un importante annuncio.

Ma le sorprese non finiscono qui. Barbara d'Urso, nella prima puntata del suo format, accoglierà gli ex partecipanti del primo Grande Fratello, andato in onda su canale 5 ben 20 anni fa.

