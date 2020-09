Coronavirus, l'annuncio amaro di Carlo Conti: "Tale e Quale sarà senza pubblico"

Il coronavirus porta con sé delle conseguenze che colpiscono diversi settori e la televisione non ne è immune. Carlo Conti, infatti, ha annunciato che la prossima edizione del noto programma di Rai 1, "Tale e Quale Show" andrà in onda senza pubblico.

«Ci hanno appena comunicato che Tale e quale andrà in onda senza pubblico presente in studio. Proprio un bel modo di festeggiare i dieci anni dello show...». Lo ha detto con l'amaro in bocca il conduttore, in collegamento con Porta a Porta di Bruno Vespa.

Il programma prenderà il via il 18 settembre ma non ci sarà il calore del pubblico ad accogliere ospiti, concorrenti e giuria.

«Per rispettare il distanziamento - ha raccontato Conti, abbiamo dovuto prendere uno studio in più per la sala trucco. Sarà tutto diverso».

