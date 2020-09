Robert Pattinson è positivo al Coronavirus, stop alle riprese di Batman

Sono state interrotte le riprese, in Gran Bretagna, dell’ultimo film della saga di «Batman», dopo che la star Robert Pattinson è risultata positiva al Coronavirus.

«Un membro della produzione di è risultato positivo per Covid-19 e si è sottoposto alla quaranten, secondo i protocolli stabiliti», ha riferito all’Afp la casa cinematografica Warner Bros, aggiungendo che «le riprese sono temporaneamente sospese».

Lo studio non ha fatto il nome della persona ammalata, nè ha indicato quando le riprese sarebbero riprese. Tuttavia molte riviste specializzate di Hollywood, tra cui Variety e The Hollywood Reporter, confermano che è proprio il 34enne Pattinson il membro del cast risultato positivo al virus.

Non è il primo stop per il nuovo Batman: la produzione era stata già interrotta a marzo, sempre a causa della pandemia. Per i fan è una cocente delusione: il regista Matt Reeves ha raccontato che il nuovo capitolo delle avventure dell’uomo-pipistrello si ispira a classici del cinema noir come «Chinatown» e «Taxi Driver», con un Bruce Wayne «molto umano e molto imperfetto». Il primo trailer del film è già diventato virale in tutti i social media.

