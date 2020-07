Temptation Island, com'è andata alle coppie fra separazioni e amori ritrovati

Cala il sipario sull'edizione 2020 di Temptation Island. Le coppie formate da Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Anna e Andrea, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, Annamaria e Antonio, Sofia e Alessandro e Valeria e Ciavy, hanno fatto un resoconto del loro rapporto ad un mese dalla fine del programma, in cui è andato in scena il loro ultimo falò di confronto.

Il viaggio nei sentimenti è andato bene ed è andato male: ogni coppia ha fatto il suo percorso, arrivando ad un inevitabile cambiamento del loro rapporto.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane ad esempio sono usciti dal programma separati dopo un duro scontro. Pietro aveva definito Antonella una donna "arida perchè senza figli", e pronta per la casa di riposo. Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è il bacio che l’attore ha dato alla tentatrice Beatrice. Dopo un mese, i due si sono rincontrati e sembra che la Elia abbia cambiato idea sul conto di Pietro.

Durante il falò di Anna e Andrea, la donna ha confessato al suo fidanzato di aver messo in scena la sua storia con il single Carlo. I due, nonostante lo scontro, hanno deciso di uscire insieme.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso nel loro ultimo falò hanno dimostrato di avere un rapporto solido. Fra loro inevitabile il lieto fine.

Dopo un mese dal loro falò anticipato, Annamaria e Antonio si sono ritrovati e ad oggi si dicono sereni. "Antonio oggi aiuta di più a casa, - ha detto Annamaria - e si dedica più spesso a me, e meno agli amici". Buone intenzioni dunque da parte di Antonio, che ha precisato: "Ho capito le mie mancanze e le voglio curare".

Dopo 4 anni e mezzo di relazione e un forte scontro al falò finale, Sofia e Alessandro sono usciti dal reality insieme. Dopo un mese, però, i due si sono di nuovo separati. "Non so se torneremo insieme, - ha spiegato Alessandro - ma se lei mi vuole bene mi deve dare il tempo".

Si sono separati anche Valeria e Ciavy. "Sto facendo ordine nella mia vita, sto pensando a me stessa, - ha detto Valeria -. Temptation mi ha fatto capire che l’amore non deve farti versare lacrime a meno che non siano di gioia".

© Riproduzione riservata