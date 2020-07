Chili in più dopo la terza gravidanza, Beatrice Valli replica: "Non sono perfetta"

Lo scorso 13 maggio ha dato alla luce Azzurra, la sua terzogenita. Da allora, Beatrice Valli non ha mai fatto mistero del suo corpo, condividendo sui social foto e video della sua quotidianità da mamma.

L'ex tronista di Uomini e donne, oggi affermata influencer, è comunque finita nel mirino degli haters per i suoi chili di troppo anche dopo il parto.

Attacchi ai quali la Valli ha voluto rispondere con un messaggio lanciato a tutte le donne e mamme attraverso Instagram, in cui ha scritto:

"Qualche smagliatura sui fianchi, qualcuna sotto al seno pesante, gonfio. Il mio corpo è cambiato, proprio come il vostro. Proprio come cambia il corpo di una madre. Io non sono perfetta, nessuno lo è. Non pensate di essere peggiori di nessuno. Siete splendide. E noi tutte siamo coraggiose, perché donare la vita è sempre un gesto di grande coraggio".

Un messaggio che ha ricevuto il plauso del web. "Finalmente una donna vera con un corpo vero“, ha scritto un fan.

Compagna di Marco Fantini, conosciuto proprio grazie al programma di Maria De Filippi, la Valli è diventata mamma per la prima volta molto giovane. Lui si chiama Alessandro, ed è nato da una sua precedente relazione con il calciatore Nicolas Bovi.

Conosciuto Fantini, dalla loro unione sono nate poi due bambine.

