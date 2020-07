Stash dei The Kolors ha pubblicato in queste ore un nuovo video in cui annuncia attraverso una canzone il sesso del bebè che presto lo farà diventare padre. Lui e Giulia Belmonte aspettano ufficialmente una bambina.

"I love (already) her" si legge alla fine del video, frase che svela dunque che il bebè in arrivo è una "lei".

