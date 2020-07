Miss Italia, entro dicembre un nuovo format. Mirigliani: "Pronti a ripartire"

Miss Italia è pronta a ripartire. Lo storico concorso che premia la bellezza italiana non si concluderà a settembre ma eleggerà la nuova Miss entro l’anno per l’ottantunesima edizione.

La patron Patrizia Mirigliani ha dichiarato che “la situazione che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo ci ha imposto un cambio di scena e di data, dandoci l’opportunità di sperimentare un modello di evento innovativo, che punterà molto sul mondo dei social, giovane, super moderno ed al passo con i tempi. Abbiamo ripreso da poco le selezioni che avevamo bloccato per il lockdown, nel pieno rispetto di tutti i protocolli sanitari in ogni regione. Ora siamo pronti, tra tante difficoltà ma con la freschezza che abbiamo sempre avuto in un concorso che è da sempre una grande famiglia legata da profonda stima e affetto alle proprie miss. D’altronde da quando nel 1946 Miss Italia ha assunto questo nome, il concorso non si è mai fermato e già allora la sua apparizione fu interpretata come uno dei segnali del ritorno alla normalità dell’Italia dopo la fine della guerra".

Alla luce di quanto dichiarato da Patrizia Mirigliani, fervono i preparativi anche in Sicilia dove le operazioni sono dirette dal responsabile unico Salvo Consiglio, da sempre scopritore di numerosi talenti, che, con il suo staff con in testa Antonello Consiglio, si prepara ad organizzare i prossimi eventi con entusiasmo e professionalità.

