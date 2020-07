Sorprendono il web le foto del bagno di casa di Demi Moore, condivise su Twitter. Niente di strano se non fosse che l'attrice ha deciso di arredarlo con moquette e divano.

Una stanza insolita che i fan hanno cercato di decifrare con una serie di commenti: "Moquette in bagno?", e ancora "Non so dire se c'è un divano in bagno o una toilette in salotto".

Nella foto, si vede l'attrice mentre - munita di pc - lavora ad un suo nuovo progetto.

