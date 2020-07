Mina vittima degli hacker, foto e video invadono la pagina Facebook

Mina vittima degli hacker sui social. La sua pagina Facebook è stata infatti invasa di video di bambini che giocano o di gente in viaggio. I post, tutti in inglese e non autorizzati né dalla cantante né dal suo staff, sono stati poi rimossi.

La pagina però adesso è fuori dal controllo degli amministratori e nelle mani di ignoti. Lo staff dell’artista ha segnalato quanto accaduto agli amministratori di Facebook, gli unici a poter intervenire per bloccare gli hacker.

«Penso che questa pagina sia stata hackerata o venduta, sono 2 ore che la mia home è piena di video strampalati provenienti da questa pagina, che poi però devono essere subito cancellati perché qui non li vedo», ha scritto una fan della cantante.

© Riproduzione riservata