L'oroscopo di oggi, 9 luglio: ecco che succede con la Luna in Pesci

Che succede oggi con la Luna in Pesci? Ecco l'oroscopo di oggi firmato Barbanera e in onda anche su Rgs.

Ariete. Meditate sui conti che non tornano e sul lavoro che al momento non gira. Forse oggi siete un po' troppo disfattisti.

Toro. Oggi a togliervi da un momento di difficoltà arriva la Luna. Colpi di fortuna in vari fronti. Denaro, lavoro, amicizia.

Gemelli. Quando come oggi le cose non girano, gli sforzi se indirizzati in maniera confusa servono a ben poco. Prendetela con filosofia.

Cancro. Umore alle stelle grazie al passaggio della Luna in Pesci. Intuizione e lucidità al massimo. Messaggi e notizie utili dal web.

Leone. Il tempo di abbandonare l'immagine vincente ma un po' sbiadita è ormai alle porte. Sondare meglio le vostre qualità farà emergere talenti nascosti.

Vergine. Qualcosa con il partner non va come dovrebbe. Fate chiarezza invece di intorbidire le acque nascondendo ciò che sentite.

Bilancia. Un progetto che stentava a decollare, oggi con i dovuti aggiustamenti sembra avere buone possibilità di riuscita. Riproponetelo.

Scorpione. Per uscire dalla crisi emotiva occorreva iniezione di fiducia dalla Luna in Pesci fautrice di disponibilità e dolcezza. Trionfo dell'arte.

Sagittario. Non è strano che oggi siate confusi e insicuri. Questo è l'effetto della Luna in Pesci. La famiglia pretende molto e non dà nulla in cambio.

Capricorno. Con l'aiuto di Urano la Luna in Pesci rattoppa le vostre finanze messe alla prova da uscite e vecchi debiti quasi dimenticati.

Acquario. Giornata rassicurante per le finanze, promette anche di inserire qualche nota nuova nel lavoro scongiurando la noia.

Pesci. Ottime opportunità professionali anche per chi vuole cambiare lavoro. Nascono nuove alleanze molto vantaggiose per le vostre finanze.

