La morte di Jim Morrison 49 anni fa: tutti i misteri e le teorie sulla fine del leader dei Doors

Il 3 luglio di 49 anni fa moriva il "Re Lucertola", al secolo conosciuto come Jim Morrison. Aveva 27 anni. Il frontman dei Doors e' stato una delle icone piu' potenti della musica, anche inventore di un look.

Morrison e' stato trovato cadavere nell'appartamento che divideva con Pamela Courson, la sua compagna storica, nonche' erede unica. La Courson e' morta di overdose tre anni dopo Jim, portandosi dietro i segreti sull'ultima notte del Re Lucertola che e' stato seppellito al Pere Lachaise, il cimitero degli artisti di Parigi.

Sulla morte di Jim Morrison sono sorte nel corso degli anni molte domande e teorie cospirative. La prima è ovviamente legata alla presunta maledizione del Club 27 che, nell’arco di circa due anni, si era portata via Brian Jones dei Rolling Stones, Jimi Hendrix, Janis Joplin e appunto Jim Morrison. Le ultime ore di vita del cantante dei Doors sono tutt’ora avvolte nel mistero.

In molti, sempre per questo argomento, non hanno mai abbandonato l’idea che la sua morte in realtà fosse stata orchestrata dalla CIA, come quella di Jones, Hendrix e della Joplin, perché ritenuti artisti scomodi.

Il referto del medico legale fu compilato in modo quantomai sbrigativo e superficiale. Non venne data alcuna motivazione ai lividi ritrovati sul corpo non venne eseguita nessuna autopsia né esame tossicologico. La sua tomba continua a essere uno dei luoghi piu' visitati della citta' e oggi e' transennata per contenere gli eccessi dei fan.

I 40 anni trascorsi, se e' possibile, hanno ulteriormente rafforzato il mito di una delle icone piu' potenti della storia della musica popolare. Un fenomeno impressionante, se si pensa che i Doors si sono formati nel 1965 e che il primo disco e' uscito nel 1967, l'ultimo con Morrison nel '71. Complessivamente hanno inciso sei album di studio e un live leggendario: ma il mito Morrison continua a rimanere intaccato

