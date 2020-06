Il doodle di Google dà il benvenuto all'estate: che succede nel giorno più lungo dell'anno

È arrivata la bella stagione. Il 20 giugno 2020 si celebra, infatti, il solstizio d'estate, e lo fa anche Google con un allegro doodle con il sole sorridente in bella evidenza e una mongolfiera che sale in cielo.

Nell'emisfero boreale oggi comincia l'estate astronomica, che terminerà con l'equinozio di settembre. E oggi è anche la giornata più lunga dell'anno, quella che registra il maggior numero di ore di luce nell'arco delle 24 ore.

Ma cos'è esattamente il solstizio d'estate? Il termine, che deriva dal latino solstitium (fermarsi), sta a indicare il momento in cui la nostra stella tocca il punto di massima declinazione nel suo moto apparente lungo l'eclittica. Questo fenomeno, che in Italia si raggiungerà alle 23:43, dà vita al giorno più lungo dell'anno. Le ore di luce aumentano spostandoci verso Nord, dunque se la luce naturale ci sarà per 15 ore e 16 minuti a Roma, arriverà quasi a 16 ore a Milano.

L'appuntamento con il solstizio d'estate, ma anche con quello d'inverno, ritarda ogni anno di circa 6 ore. A riportare il conto in pari ci pensa l'anno bisestile, che ogni quattro anni riaggiusta forzosamente la situazione.

Ma che estate sarà? Secondo le previsioni i mesi di luglio e agosto potrebbero non vedere ondate di caldo record. Il clima estivo potrebbe essere gradevole e solo con poche giornate davvero bollenti.

