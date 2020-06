Vespa e Christian Dior insieme per i 75 anni dalla fondazione: arriva il nuovo modello griffato

Vespa e Dior, fondati entrambi nel 1946, ricordano l’anniversario collaborando alla creazione di uno scooter esclusivo e di una linea di accessori coordinati, Vespa 946 Christian Dior.

«In un momento difficile come quello attuale, è bello poter sognare un futuro migliore. Oggi, come allora, abbiamo attraversato un periodo buio e ora stiamo unendo le forze per condividere un po' di joie de vivre attraverso una combinazione di stile e artigianalità. Questa partnership rappresenta una celebrazione della bellezza» sottolinea Michele Colaninno, ad Immsi e responsabile delle strategie di prodotto e marketing Piaggio.

«Vespa mi ricorda la mia città, Roma. È legata alla libertà di muoversi facilmente in città, come nel film Vacanze Romane, che ha lasciato quella straordinaria immagine di Audrey Hepburn aggrappata a Gregory Peck. Molti dei miei ricordi felici hanno una Vespa come protagonista. È un simbolo dell’italianità fortemente legato alla mia vita personale, e che ora fa parte della mia vita professionale in Dior» spiega Maria Grazia Chiuri, direttore creativo delle collezioni di alta moda, prêt-à-porter e accessori femminili per la Maison Dior.

© Riproduzione riservata