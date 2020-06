Vacanze a prova di Covid: gli itinerari in Sicilia dal trekking a Pantelleria alla via Francigena

Oltre 200 viaggi da fare semplicemente facendo un passo. Il pacchetto di proposte per un'estate da passare 'dietro casa', e per scoprire il nostro Paese, si chiama 'Vacanze italiane', e prende la forma della nuova guida on-line di Legambiente e Touring club lanciata oggi (www.touringclub.it/vacanzeitaliane).

Dalla Val d'Aosta a Pantelleria, la ciclovia degli Appennini e la via Francigena, i borghi, e poi il mare e il lago targato 'Cinque vele', ci sono tanti itinerari da scoprire da nord a sud, tenendo anche in considerazione le misure sul coronavirus: 43 in bici, 63 a piedi, 13 a cavallo e 7 percorsi interregionali.

"Con la guida - dichiara Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente - raccontiamo quel turismo di prossimità che fa bene all'Italia. La stagione estiva di quest'anno sarà molto particolare. Porta con sé i segni di una pandemia che ha colpito l'Italia e il mondo intero e ci costringerà al distanziamento fisico, ma può diventare l'occasione per riscoprire un turismo più sostenibile e legato alla mobilità dolce, all'insegna del rispetto e della scoperta di un grande patrimonio ambientale e culturale". "Le proposte - afferma Franco Iseppi, presidente del Touring club italiano - esprimono un forte senso di appartenenza al Paese. Tra queste mi preme sottolineare quelle che si raccordano idealmente ad un'idea suggestiva e strategica di Giuseppe De Rita: promuovere l'Appennino la spina dorsale dell'Italia. L'Appennino è un tema del nostro futuro, fondamentale per la regolamentazione delle acque e la difesa del suolo, ma è anche il luogo dove sono racchiuse straordinarie memorie culturali".

Tra le proposte interregionali, il cammino delle Terre Mutate, un percorso in 14 tappe da Fabriano a L'Aquila dove il sisma del 2016 e quello del 2006 hanno cambiato i connotati ai luoghi senza intaccarne la bellezza, e l'Italia 'coast to coast', l'itinerario in 18 tappe che va dal Conero (Marche) al Monte Argentario (Toscana) fruibile da tutti, anche in bicicletta per 9 tappe, e per tutto l'anno.

Per quanto riguarda la Sicilia, si può iniziare pedalando tra Palermo e Corleone. Degno di nota è anche l'unico borgo siciliano certificato dal Touring con la bandiera arancione, ossia Petralia Sottana che è anche sede dell’ente parco delle Madonie.

Possibile anche visitare la Serra Guarneri, in provincia di Palermo. Qui è possibile trascorrere una vacanza in assoluto relax, fra visite ai borghi delle Madonie e attività sempre diverse.

Per i più avventurosi, c'è il trekking a Pantelleria, in provincia di Trapani. Possibile visitare l'isola a piedi lungo i sentieri della Montagna Grande. Spazio anche alle rinomate isole Egadi, in provincia di Trapani. E ancora, lo stagnone di Marsala, l’isola di Mozia, l’antica San Pantaleo fino a Favignana, Levanzo, Marettimo.

Nella zona di Agrigento, c'è il parco archeologico della Valle dei Templi, oppure si può organizzare anche un tour dei borghi Sicani, nelle province di Palermo e Agrigento.

Diversi i comuni che è possibile visitare: Sant’Angelo Muxaro, San Biagio Platani, Palazzo Adriano, Prizzi, Santo Stefano Quisquina, Siculiana, Montallegro, Cattolica Eraclea.

Famoso anche il cammino lungo la via Francigena, che collega Palermo ad Agrigento. Ben 9 tappe fra sentieri e trazzere.

Viaggio in strada anche da Piana degli Albanesi fino alle porte di Palermo con tappe a Corleone, Prizzi, Sutera. Da segnalare anche la strada degli Scrittori, in provincia di Agrigento. Un viaggio alla scoperta dei luoghi che hanno dato i natali a Luigi Pirandello, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Leonardo Sciascia e Andrea Camilleri.

E ancora, il cammino della costa sicana, in provincia di Agrigento alla scoperta di infinite spiagge: Eraclea Minoa, la foce del fiume Platani, la riserva di Torre Salsa e Scala dei Turchi.

In provincia di Palermo fino ad Enna è possibile scoprire la Sicilia montana lungo la via Annonaria. Un percorso che permette di conoscere località come Calascibetta, le necropoli di Realmese e Malpasso e il villaggio rupestre di Canalotto, la sorgente di Fasciumello, il villaggio di Cacchiamo.

Ma non finisce qui. Possibile avventurarsi anche nel ciclotour della val di Noto nelle province di Enna, Ragusa, Siracusa e Catania. Un modo per scoprire le bellezze di Piazza Armerina, i maestosi palazzi barocchi di Modica e Noto oppure il borgo di pescatori di Marzamemi.

Garantito un cammino avventuroso quello sui Monti Iblei, nelle province di Ragusa e Siracusa. Possibile un trekking con zaino leggero e spostamenti giornalieri in pulmino.

In provincia di Messina invece ci sono le isole Eolie, da Vulcano dove è possibile fare un bagno nei fanghi, fino a Lipari. Sempre in provincia di Messina c'è l'altopiano dei Giganti.

© Riproduzione riservata