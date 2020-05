Festa della mamma all'ospedale di Siracusa, doni fatti a mano per i bimbi e i genitori dell'Utin

Un gesto semplice, ma di grande generosità all'ospedale Umberto I di Siracusa. Nella giornata di ieri sono stati donati piccoli peluche fatti a mano in lana merinos e stoffa realizzati dall'associazione 'Pi.gi.tin.' (Piccoli giganti in terapia intensiva neonatale).

I doni sono stati consegnati all'Utin, diretto da Massimo Tirantello, dai vigili del fuoco di Siracusa viste le attuali misure di prevenzione per l'emergenza Covid-19 che limitano gli accessi ai visitatori in ospedale.

Quattro vigili del fuoco, in rappresentanza di tutto il personale del comando, sono entrati in ospedale con guanti e mascherine, indossando cuffiette e copricalzari nel rispetto delle massime misure di sicurezza e, in occasione della festa della mamma, hanno portato i 'dudú' in lana merinos per i piccoli ospiti, fiori in stoffa per tutte le mamme e per il personale del reparto e portachiavi anche per i tutti i papà, in ritardo perché non festeggiati a causa dell’emergenza sanitaria.

Tutti gli oggetti sono stati confezionati a mano dai volontari dell’associazione, che da un paio di mesi non possono accedere al reparto per offrire il loro supporto ai genitori dei piccoli prematuri ricoverati. «Un nuovo gesto di grande solidarietà a favore dei nostri piccoli ospiti - dice il direttore del reparto Massimo Tirantello - che anche in questo momento di emergenza e di distanziamento sociale è stato reso possibile dalla disponibilità dei vigili del fuoco. A tutti va un sentito ringraziamento da parte di tutto il reparto e dalla direzione generale dell’Asp di Siracusa».

