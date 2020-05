In tv dopo il lockdown, Caterina Balivo si commuove: "Ho imparato a non rincorrere più il tempo"

Caterina Balivo, dopo due mesi di stop, è tornata a condurre Vieni da me. In diretta su Raiuno, ad inizio puntata si è lasciata andare ad un piccolo sfogo in cui non ha nascosto tutta la sua commozione. Ha parlato del periodo difficile dovuto alla pandemia, elencando ciò che ha imparato in queste settimane di lockdown: "Ho imparato a non rincorrere più il tempo", ha detto.

“Siamo tornati - ha dunque scritto sui social -. Non è facile per nessuno ma noi siamo qui, pronti a regalarvi un sorriso".

Anche se da casa, la conduttrice in questi mesi è comunque stata molto attiva sui social, insieme al marito Guido Maria Brera, grazie al format My next book.

