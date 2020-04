Nasce Radioplayer Italia: l'App gratuita per ascoltare tutte le radio

Nasce Radioplayer Italia, l’App completamente gratuita, compatibile con tutti i sistemi operativi e tutti i device digitali, che rende semplice e immediato l’ascolto in streaming di centinaia di emittenti. I 44 milioni di italiani che ogni settimana ascoltano la Radio hanno a disposizione un nuovo accesso all’universo audio: unico, sicuro, certificato.

Voluto da Per - Player Editori Radio, la società che raccoglie Rai Radio, i grandi network privati e le associazioni dell’emittenza locale. In pratica la totalità del sistema radiofonico italiano. Radioplayer Italia è il primo aggregatore gestito dagli editori, grazie all’accordo tra Per e Radioplayer Worldwide, il partner tecnologico già operativo in dieci Paesi tra i quali Regno Unito, Germania, Austria, Belgio, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Svizzera, Spagna, Canada.

«La Rai è il perno di questo progetto strategico - dichiara Roberto Sergio, direttore Rai Radio, membro del consiglio di amministrazione Per insieme con Elena Capparelli e Stefano Ciccotti - perchè non solo rafforza l’evoluzione digitale della Radio in Italia, ma conferma che le alleanze davvero utili sono quelle che costruiscono il futuro. Per gli utenti, per gli editori e per il mercato».

L’App Radioplayer Italia non richiede registrazione, non traccia gli spostamenti dell’utente, rende anonimi i suoi dati personali, non interrompe l’ascolto con proposte di alcun tipo. E la qualità del suono è garantita dagli stessi broadcasters - sono già 140 - che forniscono direttamente i contenuti e i metadati associati. Nessun altro aggregatore può farlo.

«Radioplayer Italia è un’alleanza per la distribuzione congiunta dei contenuti sui device - aggiunge Michele Gulinucci, direttore Per - e servirà a spingere l’integrazione tecnologica e industriale della Radio con i processi che governano la trasformazione di un media antico e modernissimo».

Radioplayer Italia è disponibile subito su smartphone e tablet, e si estenderà progressivamente a tutti i dispositivi connessi - piattaforme smart-speaker come Amazon Echo, Sonos, Bose, Google Assistant. Grazie alle intese tra Radioplayer Worldwide e l’industria automotive, sarà integrata anche con Apple CarPlay, Android Auto, Chromecast, Airplay, Apple Watch, Android Wear, e con tutte le interfacce radio di prossima generazione accessibili da cruscotti touch e a comando vocale.

