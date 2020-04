Timberlake-Biel, genitori a tempo pieno in quarantena: "Nostro figlio vuole una pausa da noi"

Jessica Biel e Justin Timberlake raccontano la loro vita in casa, secondo quanto imposto dall'emergenza Coronavirus.

Insieme a loro anche il figlio, Silas Randall, di 5 anni. La coppia ha ironizzato sulla loro vita di ogni giorno, alle prese col figlio.

Durante una video intervista per una radio, Timberlake ha raccontato: "La nostra quarantena sta andando bene. Tuttavia ci stiamo rendendo conto che fare esclusivamente i genitori 24 ore su 24 non è umano. Ogni tanto mi accorgo di come ci guarda Silas e mi rendo conto che anche lui vorrebbe una pausa da noi".

La famiglia Timberlake sta vivendo questo periodo di isolamento in Montana presso la loro residenza completamente immersa nella natura.

Jessica e Justin si sono conosciuti nel 2007. Il 19 ottobre 2012 i due si sono sposati a Savelletri, in Puglia. L'11 aprile 2015 la nascita del loro primogenito.

