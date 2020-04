Martina Colombari, lo scatto su Instagram allarma i fan: "Troppo magra"

In questi giorni, Martina Colombari ha condiviso su Instagram una sua nuova foto in versione casalinga, vista la quarantena imposta dal Coronavirus.

Uno scatto in cui l'ex Miss Italia appare in abbigliamento casual, intenta con le pulizie di casa e con i panni appena stesi. Se da un lato i follower hanno apprezzato il sorriso e la simpatia della moglie 44enne di Billy Costacurta, dall'altro diversi fan si sono detti allarmati per la forma fisica della Colombari.

"Tutto ok? Cerca di mangiare un po' di più, sei scheletrica", scrive un utente.

