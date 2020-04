L’oroscopo di oggi, martedì 14 aprile: ecco i segni più fortunati

L'oroscopo di oggi, martedì 14 aprile. Ecco le previsioni per tutti i segni secondo Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Professione e carriera gli argomenti del giorno. Delle critiche altrui poco vi importa, ma le direttive che arrivano dall’alto non si possono snobbare.

Toro. Novità entusiasmanti potrebbero cambiare dall’oggi al domani la qualità della vostra vita, non è il momento di favi prendere dalla pigrizia.

Gemelli. Recuperati senso pratico, prontezza di riflessi, comunicativa ed entusiasmo, potrete imprimere una bella spinta in avanti ai vostri progetti.

Cancro. Al pensiero degli impegni che incombono, vi prende una fitta di emicrania, mentre un collega sgobbone e perfettino sembra divertirsi a stuzzicarvi.

Leone. Non rimandate un colloquio delicato con un familiare, aprite il vostro cuore e vedrete che le soluzioni si troveranno in fretta. Grazie a qualche divertente fuori programma la giornata si prospetta piacevole.

Vergine. Naturale che vi sentiate in piena forma, con la Luna che lancia e riceve aspetti rassicuranti. Intraprendenza, combattività e capacità di giudizio.

Bilancia. Sotto il tiro di una Luna dispettosa, risulta difficile mantenere la consueta diplomazia. Siete nervosi, su di giri, ma il partner, invece di placarvi, vi stressa.

Scorpione. In sestile con Nettuno, la Luna vi regala una marcia in più. Perfetta per affrontare con il partner questioni importanti da sistemare insieme.

Sagittario. Ritorno alla routine e mattinata tutta incentrata sulle questioni concrete: lavoro, pagamenti, pulizie di casa. Di sera entrano in campo gli amici in chat.

Capricorno. A contrastare la quadratura del Sole che vi penalizza nel campo pratico, c’è per fortuna il sestile di Nettuno, fautore di intuizioni da non sottovalutare. Da evitare acquisti costosi, ma di qualità inferiore alle aspettative.

Acquario. Giornata adatta ad agire per migliorare la situazione lavorativa, per conquistare lo spazio che meritate valorizzando competenze e professionalità. Giocherete a carte scoperte in vicende che avete tenuto in sospeso.

Pesci. Gli ostacoli non mancano, ma nei momenti difficili avete qualcuno che vi aiuta. Grinta e pianificazione sono un mix vincente: potete farcela

© Riproduzione riservata