L’oroscopo di oggi, lunedì 13 aprile: ecco i segni più fortunati

L'oroscopo di oggi, lunedì 13 aprile. Ecco le previsioni per tutti i segni secondo Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Pasquetta non di tutto riposo, ma con grande abilità, saprete tenere testa agli imprevisti e con un invidiabile sangue freddo, affronterete ogni questione.

Toro. Tutti i programmi formulati in questa giornata potranno avere risultati duraturi. Con un pizzico di pazienza, realizzate un grande desiderio. Arricchita da tante energie cosmiche, la Luna vi riserva il meglio.

Gemelli. L’atmosfera, secondo gli astri, sarà abbastanza rilassante. Forse mancherà la solita verve, ma abbonderete in produttività e concretezza.

Cancro. Incertezze e dubbi in amore insinuano un po’ di agitazione, e non vi accorgete che siete proprio voi a dare corpo alle ombre e che i sospetti sono solo fantasie.

Leone. Il clima festivo non favorisce la concentrazione, se poi, come oggi, capitano incombenze extra, sicuramente non farete i salti di gioia.

Vergine. Luna e Urano ristabiliscono l’ordine emotivo, regalandovi determinazione, buona volontà e progetti vincenti. Migliora la qualità dei sentimenti.

Bilancia. La brusca frenata imposta dalla Luna è un getto d’acqua gelata per l’umore. Scontri di opinione con un parente rigido e molto tradizionalista.

Scorpione. Anche se per adesso non state facendo ciò che più vi piace, non temete: le vostre attitudini saranno scoperte e comprese entro breve tempo.

Sagittario. La collaborazione con gli altri alla ricerca di soluzioni a problemi comuni darà risultati consistenti. Dimostrerete di voler correggere gli errori. Apprezzate i momenti di solitudine, ma in questo momento la vita di relazione vi manca.

Capricorno. Che carisma sfoderate oggi! Ce la metterete tutta per farvi valere e per risolvere qualche grana in casa che vi darà del filo da torcere.

Acquario. Lunedì dell’Angelo un po’ sottotono, con la testa piena zeppa di fantasie e sogni irrealizzabili, mentre la situazione reclama un sano realismo.

Pesci. La Luna odierna è prodiga di dolcezza. Ideale per concludere le feste pasquali, stavolta in casa insieme alla famiglia con cibo particolarmente sfizioso.

