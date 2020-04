Poeti, attori e musicisti su Facebook per la "Rassegna Internazionale del Melologo ExtroVersi"

La XV^ edizione della “Rassegna Internazionale del Melologo ExtroVersi – La Parola che unisce”, organizzata dalla Extroart, sulla pagina Facebook di ExtroVersi che quest'anno, avendo ottemperato alle disposizioni impartite dai decreti ministeriali e regionali, in merito alle misure di contenimento dell’emergenza per il COVID19, non uscirà da casa, ma calcherà il palco virtuale della piattaforma Facebook , ospitando oltre 100 partecipanti tra poeti, musicisti e attori che si sono esibiti dal proprio domicilio.

Nessun biglietto da pagare, nessuna fila da seguire, per partecipare alla manifestazione; sarà sufficiente collegarsi alla pagina di Extroversi.

Da domani, a partire dalle ore 10 in poi, ogni giorno verrà trasmessa una o due video-poesie in cui un attore/attrice interpreterà i versi inediti di un poeta, a cui un musicista ha realizzato una partitura dedicata o una improvvisazione musicale adattata alla lirica, che accompagnerà la lettura.

Poeta, attore e musicista saranno tra loro legati dal web, infatti in alcuni casi sono tra di loro sconosciuti e geograficamente distanti, come ad esempio Giovanni Costantino con le sue Tammorre si trova a Lampedusa come infermiere, o Khaled Shokry compositore dal Cairo o Evelina Schatz poetessa da Mosca.

"Ogni giorno - dichiara Ludovico Gippetto, ideatore e presidente della Extroart- una dedica diversa a tutti coloro che si stanno prodigando in questa emergenza per salvare vite umane, e l'ascolto di questi testi potrà rappresentare un momento di sosta, una sorta di pausa caffè, per loro che ormai da troppe settimane lavorano incessantemente a guardia della salute di tutti gli italiani. Non tutte le voci che leggeranno i versi appartengono a professionisti, ma per volontà progettuale, vi saranno anche dei comuni interpreti della porta accanto, che con grande generosità hanno registrato i video in forma amatoriale e non professionale, la resa forse non sarà eccellente ma l’emozione vi posso assicurare è delle grandi occasioni permettendo anche per il 2020 non far mancare questo ExtroVersi che si pone nel panorama della cultura italiana come unico esempio di Melologo virtuale".

