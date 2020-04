L’oroscopo di oggi, giovedì 9 aprile: ecco i segni più fortunati

L'oroscopo di oggi, giovedì 9 aprile. Ecco le previsioni per tutti i segni secondo Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Un problema da risolvere riguardo a una questione economica? Affrontatelo con calma, puntando su una soluzione accettabile per tutte le parti in causa.

Toro. Non potete pretendere che tutti la vedano come voi: può capitare di non riuscire a cogliere ogni singola conseguenza di un comportamento.

Gemelli. Dovrete rivedere alcune vostre posizioni e anche alcuni propositi, ma da questa nuova riflessione trarrete indicazioni preziose per procedere.

Cancro. Ottime capacità di percepire in anticipo le circostanze scomode, da cui vi tenete alla larga grazie all’istinto, la vostra arma infallibile.

Leone. La Luna ostile in Scorpione preannuncia, come al solito, qualche grattacapo: soltanto un grande self-control potrà salvarvi dai pasticci.

Vergine. Non vi mancherà lo slancio per superare d’un balzo ostacoli e contrattempi. Siete abili, potete farcela. Decidete solo cosa dovete fare.

Bilancia. Per voi che amate i conti in ordine e rispettate sempre le scadenze dei pagamenti, una sorpresa può rivelarsi “penosa”: forse scovate una bolletta inevasa.

Scorpione. Un giovedì da archiviare e da gettarsi alle spalle, se ne avete la possibilità. Altra opzione più fattibile: mantenere i nervi saldi e smorzare le polemiche.

Sagittario. Cavalcate la cresta dell’onda e vi sentite carichi. La giornata non si prevede proprio scoppiettante: la sfida è conservare ben salda questa grinta.

Capricorno. Complice la Luna in Scorpione, i contrattempi che potreste incontrare lungo il cammino non riusciranno comunque a prendervi in contropiede.

Acquario. Se avete la sensazione di affondare lentamente, non disperate: la corrente non avrà la meglio su di voi e in un baleno sarete di nuovo a galla.

Pesci. Con la Luna in trigono nel segno dello Scorpione, potete far festa! È opportuno sfruttare l’intuizione e la sensibilità, estremamente potenziate.

