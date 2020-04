L’oroscopo di oggi, mercoledì 8 aprile: ecco i segni più fortunati

L'oroscopo di oggi, mercoledì 8 aprile. Ecco le previsioni per tutti i segni secondo Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Mercoledì impegnativo con il Sole e la Luna che se le danno di santa ragione. Chiedete molto a voi stessi, ma non potete pretendere di avere sempre la meglio.

Toro. Vi attendono buone nuove, sul piano lavorativo. Seguite senza esitazioni l’intuito: vi suggerirà le mosse migliori per trarne dei vantaggi.

Gemelli. Periodo decisamente positivo per ogni genere di circostanza. Non mancheranno piacevoli sorprese. Contatti intensi e gratificanti sui social.

Cancro. Bloccata dal Sole, la Luna alimenta l’insicurezza. Un balsamo per il cuore arriva in serata: con la dolce metà parlerete d’amore, e di progetti futuri.

Leone. Prendono il via interessanti opportunità di successo nel lavoro. Variazioni di tutto rispetto che assicurano belle gratificazioni e tanta serenità. L’amore è felice per le coppie in cui attrazione e armonia sono stabili.

Vergine. Accantonando le vostre esigenze, scoprirete valori e sentimenti a cui ultimamente non avete dato spazio. Una persona vi ama e voi non ve ne accorgete.

Bilancia. Un sacco di incombenze da mettere in pista: Plutone e Giove reclamano chiarezza e precisione. Ordini superiori e regole che non condividete.

Scorpione. Per tutta la giornata lavorate alacremente, consci del fatto che il ferro va battuto finché è caldo. Comunicazioni a distanza, gli argomenti di oggi.

Sagittario. Luna amica e solidale, anche se la logica oggi si ritira nelle retrovie e la mente vola già verso altri lidi. Spese da tenere sotto controllo.

Capricorno. Malumore in famiglia, con il meteo in ripresa solo a tarda sera. Rigidi e pretenziosi faticate ad accettare il punto di vista degli altri.

Acquario. Splendida giornata, grazie alla Luna che potenzia le vostre capacità e riduce i tempi di attesa. Ogni cosa gira molto velocemente.

Pesci. Evitate le competizioni inutili in ambito professionale: sta per arrivare anche per voi l’ora di riscuotere i meritati successi. Tanto amore da dare.

© Riproduzione riservata