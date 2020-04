Federica Lepanto, dal Grande Fratello ad infermiera: "Io in prima linea contro il Coronavirus"

Nel 2015, all'età di 22 anni, ha vinto la 14esima edizione del Grande Fratello. Oggi Federica Lepanto è in prima linea nella lotta contro il Coronavirus. Uscita dalla casa più spiata d'Italia, ha continuato con la tv, partecipando come tentatrice nel programma Temptation Island. Archiviata anche questa esperienza, ha continuato a studiare.

La Lepanto infatti si è laureata in Scienze infermieristiche. E proprio nel campo della Sanità ha incontrato il suo nuovo amore. Un uomo che ad oggi resta top secret, e che Federica svelerà "solo quando diventerà mio marito".

Intervistata dal settimanale Nuovo Tv, ha dunque spiegato di lavorare oggi come infermiera e volontaria del 118. In prima linea anche lei nella lotta contro il Coronavirus, la Lepanto lavora nella città di Agropoli, nella provincia di Salerno. Anche qui sono stati registrati diversi casi di Coronavirus. "Nella mia città c’è psicosi, riceviamo di continuo telefonate di persone spaventate che non presentano sintomi specifici ma hanno bisogno di sostegno psicologico”.

E ancora: "Tuttavia, questo è il mio lavoro, sappiamo cosa fare. Bisogna rispettare le regole di igiene e i protocolli stabiliti dal Ministero della Salute".

