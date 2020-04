Selfie al mare, Melissa Satta ricorda il passato: "Presto torneremo alla normalità"

Con una sua foto al mare, Melissa Satta lancia via social un messaggio di speranza in questi giorni di emergenza Coronavirus. "Presto torneremo alla normalità, non mollate", scrive l'ex velina commentando il suo stesso scatto.

Un fan risponde scettico: “Altro che mare quest’anno, continuiamo a sognare”. Ma la Satta cerca di risollevare gli animi, dichiarando: “Io non smetterò mai di sognare”.

L'ex velina ha raccontato ai suoi fan che le manca molto fare le cose più semplici: andare dall’estetista, dal parrucchiere, andare a prendere un caffè con le amiche. "Prepararmi per uscire la sera e andare a cena fuori“, ha detto. La Satta si trova con marito Boateng e il figlio Maddox in Turchia. Dovevano restare lì per pochi giorni, ma poi è scoppiato il caos in Italia tanto da non poter più tornare. "Non avevamo niente, abbiamo dovuto ricomprare tutto. Siamo più fortunati rispetto ad altri, ma comunque è stata una bella botta”, ha spiegato la Satta.

