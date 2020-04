“Passeggeri notturni”, stasera in tv le mini storie ispirate ai racconti di Carofiglio

L’attore palermitano Claudio Gioè torna in TV - al fianco della collega siciliana Nicole Grimaudo - con il lungometraggio “Passeggeri notturni”, Il quale andrà in onda su Rai 3 venerdì alle 21:25.

Il lungometraggio che vede di nuovo in azione l’attore palermitano è il frutto dell’unione di dieci episodi, di una durata che va dai 10 ai 15 minuti, mandati in onda a febbraio nella piattaforma Rai Play. Questo esperimento ha avuto molto successo e a tal proposito venerdì 3 aprile sbarcherà in TV. “Passeggeri notturni” è ispirato all'omonimo libro scritto da Gianrico Carofiglio e al libro “Non esiste saggezza” sempre redatto dallo scrittore pugliese.

La storia, di genere Noir, parla del tema della giustizia mettendo in evidenza le sue mille sfaccettature. Il protagonista è Enrico – interpretato da Claudio Gioè – uno speaker radiofonico di un programma serale che ha un format tutto suo, poiché ogni sera gli ascoltatori chiamano Enrico durante il suo programma e gli raccontano le loro vicende. Dunque, il protagonista da dei consigli ai suo radioascoltatori per superare i loro problemi, ma al contempo Enrico porta avanti la sua vita tra il capoluogo pugliese e Milano, dove vive la figlia adolescente Matilde. La vita dell’attore protagonista viene stravolta quando riceve una telefonata, durante la conduzione del suo programma serale, da una donna che si chiama Sabrina. Dopo esser andato a trovare la figlia a Milano, Enrico torna come sempre a Bari e in treno incontra una donna misteriosa, Valeria – interpretata dall'attrice di Caltagirone Nicole Grimaudo – che in seguito si scoprirà avere un legame con l’ascoltatrice Sabrina.

Il lungometraggio oltre che trattare il tema della giustizia, affronta molto anche il tema psicologico per le chiamate e le storie raccontate dagli ascoltatori ad Enrico. Le vicende mettono in risalto la società contemporanea in cui l’individuo è soprattutto ciò che fa dinanzi agli altri, sarà una storia dentro le storie.

© Riproduzione riservata