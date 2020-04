L'oroscopo di oggi, venerdì 3 aprile: ecco i segni più fortunati

L'oroscopo di oggi, venerdì 3 aprile. Ecco le previsioni per tutti i segni secondo Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Buone notizie sul fronte della professione. Conferme, consensi, promozioni e gratifiche in arrivo. Per ora, approfittatene! Rinnovata armonia con il partner.

Toro. Il senso di responsabilità è la carta vincente per superare i problemi di oggi. Difficili ma necessari chiarimenti con un familiare. Controversie su questioni domestiche.

Gemelli. Grandiosa ed espansiva, la Luna vi sostiene pungolando il vostro innato desiderio di attenzione. Aiuti esterni per appianare questioni importanti.

Cancro. State bene all’erta, sia per cogliere le occasioni favorevoli e non farvele soffiare da sotto il naso, sia per scongiurare dannosi passi falsi.

Leone. Muovetevi con calma e riflettete, prima di prendere decisioni importanti nel lavoro. Agendo d’impulso, potreste sbagliare valutazione.

Vergine. Coraggio e passione non vi mancano: è il momento di concretizzare con lucidità e motivazione. Non lasciatevi bloccare da insicurezze e dubbi.

Bilancia. Il lavoro e lo studio vi stressano, ma organizzarvi sarà più semplice con i consigli di un amico generoso e disponibile. Incomprensioni in famiglia.

Scorpione. Giornata un po’ grigia, come puntualmente accade a ogni passaggio della Luna in Leone. Possibili rimedi? Qualche ora di tutto riposo, anticipando il weekend.

Sagittario. Le coppie che vivono a distanza in questo periodo avvertono più che mai il peso della lontananza. Con la persona amata vi sentite in continuazione.

Capricorno. Nel vostro lavoro siete attivi e determinati, ma ci sono programmi da rinviare per mancanza di fondi, ma soprattutto per l’attuale emergenza.

Acquario. Periodo agitato. Nel contenzioso con il partner i saggi consigli di un amico avranno un peso rilevante, se deciderete di ascoltarlo.

Pesci. Qualcuno potrebbe mandarvi in tilt con atteggiamenti strafottenti. Non rispondete con la stessa moneta: mantenete la calma!

© Riproduzione riservata