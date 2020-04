Musica, arriva online un laboratorio di scrittura di testi per canzoni

Non è mai troppo tardi per dedicarsi alla scrittura di canzoni, soprattutto se si è già appassionati di musica. È questa l’anima di Nonno, scrivi una canzone, il laboratorio di scrittura musicale promosso dall’associazione Rock10elode per over 65. Il progetto partirà lunedì 6 aprile in versione online, sulla piattaforma di videochat Zoom Cloud & Meetings.

La partecipazione è completamente gratuita, per iscriversi sarà necessario soltanto inviare un’e-mail all’indirizzo rock10elode@gmail.com e scaricare l’app (gratuita anche quella) Zoom Cloud & Meetings per connettersi con gli autori e gli insegnanti di Rock10elode.

"Nonno, scrivi una canzone" si pone come obiettivo quello di partire dalla musica che i partecipanti hanno ascoltato e amato negli anni, per poi portare gli stessi a sperimentare con le parole e a scrivere una canzone. Il programma del laboratorio prevede 4 incontri della durata di 2 ore ciascuno, il lunedì pomeriggio.

Si comincerà dall’ascolto e dall’analisi di alcuni testi di brani famosi, parte dei quali proposta dagli stessi partecipanti. Per partecipare al laboratorio non serve alcuna competenza in ambito musicale o compositivo. Requisiti fondamentali sono invece interesse, entusiasmo e curiosità.

Per ulteriori informazioni e per partecipare è possibile inviare un’e-mail all’indirizzo rock10elode@gmail.com. A chi ha meno dimestichezza con gli strumenti online saranno fornite istruzioni per procedere all’installazione dell’app Zoom e alla partecipazione al laboratorio online.

