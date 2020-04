L'oroscopo di oggi, giovedì 2 aprile: ecco i segni più fortunati

L'oroscopo di oggi, giovedì 2 aprile. Ecco le previsioni per tutti i segni secondo Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Tra le beghe con i colleghi e i disguidi, la vostra immagine perde smalto: ci vorrà una bella dose di olio di gomito per tornare a farla brillare.

Toro. L’ambiente rilassato favorisce la messa a punto di propositi inerenti la casa, l’educazione dei figli e significativi progetti per il futuro. Curate il vostro benessere.

Gemelli. L’esperienza accumulata trova soluzioni ad alcuni piccoli intoppi legati alla quotidianità e nuove strategie per far lievitare il livello delle entrate. Una vena di pigrizia.

Cancro. Lievi malesseri, emicranie e dolorini sparsi sono legati a un’insoddisfazione personale: non fate finta di niente, curate anima e corpo.

Leone. Parlate poco d’amore, anche se è in cima ai vostri pensieri. Lavoro extra per pareggiare i conti e per rimpinguare il salvadanaio, miseramente vuoto.

Vergine. Il cielo assicura che oggi andrà tutto per il meglio. Affari, acquisti e carriera baciati dalla fortuna. Azioni concrete realizzano grandi ambizioni. Piacevolissima la serata con gli amici in chat.

Bilancia. Il gatto oggi si morde la coda: l’autostima vi deriva dal successo, e se non vi ritenete all’altezza non ci provate neppure a mettervi in gioco.

Scorpione. Le questioni di lavoro vi assorbono molto, ma oggi gratifiche, incentivi e attestati di stima vi danno la riprova che il tempo è stato ben speso.

Sagittario. Una giornata molto favorevole, sia per smaltire le faccende arretrate sia per sistemare questioni finanziarie in comune con altri. Nuovi progetti in famiglia, sensazioni rassicuranti.

Capricorno. Le gratificazioni che arrivano dalla vostra attività compensano i musi lunghi che vi tocca sopportare in famiglia: la testa è altrove anche se siete in casa. Qualcuno è invidioso del vostro successo?

Acquario. È il momento di mettere da parte le preoccupazioni astratte e risolvere in concreto problematiche pratiche ed economiche importanti.

Pesci. Situazioni dinamiche in famiglia: nuovi progetti. Studio di argomenti appassionanti e sintonia con il partner con cui condividere gli entusiasmi.

