Chiede la sospensione del mutuo per il Coronavirus, il web tuona contro Laura Cremaschi

Sta sollevando un polverone di polemiche la showgirl Laura Cremaschi.

L'influencer nota anche in tv in quanto dal 2017 è la Bonas in Avanti un altro, al fianco di Paolo Bonolis, la Cremaschi è anche un’immobiliarista nell’azienda di famiglia. Si occupa anche della costruzione di edifici ed appartamenti a Milano.

Tuttavia, vista l'emergenza Coronavirus, anche lei ha chiesto la sospensione delle rate del mutuo. A confermarlo una lettera della banca condivisa lei stessa sul suo profilo Instagram.

Alla sua richiesta infatti la banca ha risposto dicendoc che "sarà lavorata non appena verranno date disposizioni in merito". Ecco che la Cremaschi ha subito puntato il dito sulla troppa burocrazia e la poca chiarezza. La Cremaschi dunque ha reso pubbliche le sue difficoltà in questo periodo di emergenza, facendo però storcere il naso ad alcuni.

C'è chi infatti subito ha tuonato: "Sfoderi orologi da 30 mila euro e ti preoccupa la rata del mutuo?". E ancora: "Proprio tu hai paura della rata del mutuo?".

"Con tutto il rispetto, voi persone dello spettacolo siete le ultime a dover richiedere la sospensione del mutuo”, ha detto un altro utente.

